AB, İltica Kurallarını Sıkılaştırma Stratejilerini Görüşüyor

AB, İltica Kurallarında Değişiklik Yapmaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun iç ilişkiler ve göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner, iltica kurallarının sıkılaştırılması kapsamında geri dönüşlerin hızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Brunner, gelecek aylarda yeni bir mevzuatın sunulacağını duyurdu.

Polonya'da Yapılan Toplantı

Brunner, Varşova'da düzenlenen AB dönem başkanı Polonya’nın başkanlığında yapılan gayriresmi adalet ve içişleri bakanları toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Brunner, mart ayında iltica kurallarını sıkılaştırmak amacıyla yeni bir "güvenlik stratejisi" sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Brunner, "Tüm farklı üye ülkelerin çeşitli zorlukları var ancak çok açık bir ortak tehdit bulunmaktadır. Güvenlik, kolektif bir sorumluluktur." dedi. Geri dönüşlerin hızlandırılması için yapılacak çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Yeni Mevzuat Beklentisi

Bunun yanı sıra, Brunner, "Bence bu mevzuat çok iddialı olmalı ve geri dönenler için net yükümlülükler içermelidir," ifadesini kullandı. Güvenlik tehdidi oluşturan kişiler için daha katı rotaların çizilmesi ve AB genelini kapsayan koordineli bir çerçeveye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Brunner, "B bana göre, bir kişiye üye ülkeden ayrılması emri verildiğinde, bu kişinin tüm AB'yi terk etmesi gerektiği açık bir şekilde belirtilmelidir," şeklinde belirtti.

Almanya'nın Teklifi ve Göç Tartışmaları

Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak, Almanya'nın konuyla ilgili yeni bir teklif sunduğunu açıkladı, ancak detaylar hakkında bilgi vermekten kaçındı.

Son günlerde AB gündeminde göç tartışmaları dikkat çekiyor. AB'nin Dublin Tüzüğü, sığınma taleplerinin işleme konulmasından sorumlu olan ilk ülkeye yüklenmesini öngörüyor. Ancak, bu durum Almanya ve İtalya gibi ülkeler için bir yük haline geldi.

Yeni Yasa ve Anlaşmaların Geleceği

AB, göç ve iltica yasalarında revizyon yapma amacıyla Dublin Tüzüğü'nün yerine geçecek olan Göç ve İltica Anlaşmasını geçen yıl kabul etmişti. Bu yeni kuralların 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor ve temel olarak göç yükünü ilk varış noktalarından almayı hedefliyor.

2024'te İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni'nin Arnavutluk ile sığınma başvurusunda bulunanların AB dışına gönderileceği merkezlerin kurulması konusunda anlaşmanın uygulanmasına dair adımlar atılması planlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geri göndermelerin hızlandırılması için 2025'te yeni bir direktif teklif edeceğini belirtmişti.