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AB, İnsan Hakları İhlalcilerine Yaptırımlar Getirdi

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uyguladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:00
AB, İnsan Hakları İhlalcilerine Yaptırımlar Getirdi

Avrupa Birliği'nden Yeni Yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 kişi ile 2 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Bu yaptırımlar, küresel insan hakları yaptırım rejimi kapsamında hayata geçirildi.

Yaptırımların Arkasındaki Sebepler

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, işkence ve sistematik cinsel şiddet gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle Suriye, Kuzey Kore, Rusya ve Haiti'den toplam 4 kişi ile 2 kuruluş listelendi.

Hedefteki İsimler

Listeye alınanlardan biri, Suriye Genelkurmay Başkanı Abdülkerim Mahmud İbrahim ve Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas. Bu kişiler, emirleri altındaki ordunun sivillere yönelik çeşitli suçlardan sorumlu tutuldu.

Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae da, muhalifleri hedef alan eylemler nedeniyle yaptırım listesine dahil edildi. Bunun yanı sıra, Rusya'nın işgal ettiği Herson kentindeki cezaevi merkezinin yöneticisi Evgeniy Sobolev de sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlandı.

Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, Haiti'de yer alan ve kadına yönelik şiddetten sorumlu tutulan Kokorat San Ras ile Kuzey Kore'nin Hamgyong eyaletindeki Onsong County MSS gözaltı merkezi yer alıyor.

Son güncellemelerle birlikte, AB'nin küresel insan hakları yaptırım rejimi çerçevesinde yaptırım uyguladığı kişi sayısı 117 ve kuruluş sayısı 33 oldu. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, bu listedekilere fon sağlamanın yasaklanması ve seyahat yasakları gibi önlemleri içermektedir.

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