AB, İsrail'i Gazze'ye Yönelik Saldırılara Son Vermeye Çağırdı

AB, Gazze Üzerindeki Saldırılara Son Verilmesi İçin İsrail'i Uyardı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in ateşkesi bozmasıyla birlikte Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'de ateşkesin ihlali ve İsrail'in hava saldırıları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duymaktadır," dedi.

İnsani Yardım İhtiyacı ve Müzakerelerin Önemi

Kallas, "İsrail askeri operasyonlarına son vermeli" diyerek, Gazze'ye yönelik insani yardım ve elektrik girişinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti. "Filistinliler ve İsrailliler son bir buçuk yıl boyunca büyük acılar çekti. Müzakerelerin yeniden başlaması ve ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için ilerleme kaydetmek, sürdürülebilir bir çözüm için tek yoldur," diye ekledi.

AB'den İtidal Çağrısı ve Sınır Kapısı Sorunu

AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ve Kriz Yönetimi üyesi Hadja Lahbib tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail’e itidalli davranma çağrısı yapıldı. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaları için çağrıda bulunan AB, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ihtiyacı dile getirdi. Açıklamada, "Şiddet döngüsünü kırmanın zamanı gelmiştir. İstikrar, hızlı bir yeniden yapılanma için ön koşuldur" denildi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı ise bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacak. Ateşkese varılması sonrası bölgede faaliyet gösteren AB sivil misyonunun çalışmaları da durduruldu. AB'nin Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) personelinin şu anda görevlendirilmediği ancak gelişmeleri izlemek için bölgede kalmaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in Yeniden Başlattığı Saldırılar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’den fazla Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından talimatlandığını açıkladı. İsrail, Hamas'a karşı giderek artan askeri güçle hareket etmeye devam edeceğini duyurdu. Hamas ise, İsrail'in sözlerini yerine getirmediğini ve Gazze'deki Filistin halkı aleyhine soykırımını sürdürdüğünü belirtti.

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini ateşkesi bozmakla suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasının esirleri geri getirmek için bir bahane olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun tartışmalı adımlarının saldırıların yeniden başlamasında etkili olduğunu ifade etti.