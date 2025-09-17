AB, İsrail ile Serbest Ticaret İmtiyazlarını Kısmen Askıya Almayı Önerdi

AB, İsrail ile serbest ticaret ayrıcalıklarını kısmi olarak askıya alma önerisini sundu

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelere İsrail mallarına tanınan ticaret imtiyazlarının kısmen askıya alınmasını ve bazı İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını teklif etti. Teklif, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından açıklandı.

Kallas: Amaç Gazze'deki insani durumu iyileştirmek

Kaja Kallas, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırısı, savaşın yeni bir tırmanışıdır ve insani krizi daha da derinleştirecektir." ifadelerini kullandı ve aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı yerleşimcilere ve bunu destekleyen kuruluşlara yönelik yaptırım paketi sunduğunu duyurdu.

Kallas, "Çok açık olmak istiyorum, amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek." değerlendirmesini yaparken, tüm üye ülkelerin Gazze'deki durumun sürdürülemez olduğu konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekti ve "Savaş sona ermeli, acılar sona ermeli ve tüm esirler serbest bırakılmalı. Bu amaca ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Ayrıca, Batı Şeria'da iki devletli çözümün uygulanabilirliğini azaltan tehlikeli gelişmeleri de gözden kaçırmamalıyız." ifadelerini yineledi.

Önerinin ticari boyutu: Tercihli muamelenin askıya alınması

Maros Sefcovic, önerinin ayrıntılarını aktarırken AB ile İsrail arasındaki Avrupa-Akdeniz Anlaşması kapsamındaki ticarete ilişkin temel hükümlerin askıya alınacağını belirtti. Sefcovic, "\"İnsan haklarına ve demokratik ilkelere\" saygının İsrail'le AB arasındaki anlaşmanın temel unsurları olduğunu anımsatan Sefcovic, \"Teklif edilen askıya alma kararı, İsrail'e tanınan tercihli muameleyi hedef alıyor. Bu, malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı, hizmet sağlanması, kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet haklarını kapsamaktadır.\"" şeklinde konuştu.

Sefcovic, söz konusu kararın pratik etkisini de şu cümleyle özetledi: "\"Bu, uygulamada İsrail'den AB'ye yapılan ithalatın AB pazarına tercihli erişim hakkını kaybedeceği ve bu mallara, AB'nin serbest ticaret anlaşması bulunmayan diğer üçüncü ülkelere uygulanan düzeyde gümrük vergisi uygulanacağı anlamına geliyor.\""

Gerekçe, ekonomik boyut ve süreç

Sefcovic, Gazze'de süren insani kriz göz önüne alındığında bu önlemin uygun ve orantılı olduğuna inandıklarını vurguladı ve önerinin karar bağlanması sürecine dikkat çekti: öneri AB Konseyi tarafından görüşülecek ve kabul edilmesi için nitelikli çoğunluk gerekiyor.

Ayrıca Sefcovic, 2024 yılında AB ile İsrail arasındaki toplam mal ticaretinin 42,6 milyar avro'ya ulaştığını ve AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı. Teklifin, giderek aciliyet kazanan bir duruma karşı dikkatle değerlendirilmiş bir yanıt olduğunu belirten Sefcovic, Gazze'deki insani krizi sona erdirmenin zamanının geldiğini söyledi.

AB Komisyonunun teklifi şimdi üye ülkeler tarafından Konsey'de görüşülecek; süreç ve alınacak karar bölgesel diplomasi ve ekonomik ilişkiler açısından belirleyici olacak.