AB, İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kararını Kınadı

AB'den Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail Meclisi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verme kararını onaylama kararını kınadı.

Borrell'den Açıklama

AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, yasanın uygulanmasının UNRWA'nın, Gazze ve Batı Şeria gibi bölgelerde milyonlarca insana sağladığı eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi hayati faaliyetleri engelleyeceği belirtildi. Borrell, "UNRWA'nın, 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve devam eden yetkisi doğrultusunda hayati önem taşıyan çalışmalarını sürdürebilmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Kritik Rolü

Açıklamada ayrıca, UNRWA'nın bölgedeki Filistinli mültecilere insani yardımda oynadığı kritik rol vurgulanarak, İsrail ile UNRWA arasındaki 1967 tarihli anlaşmanın feshedilmesine ve ajansın görevlerinin engellenmesine yönelik her türlü girişimin kınandığı ifade edildi. AB, UNRWA'ya olan desteğinin devam edeceğini ve çatışmaya sürdürülebilir bir çözüm bulunmadığı sürece ajansın görevlerinin hayati önem taşıyacağını belirtti.

UNRWA ve İddialar

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te başlayıp Gazze Şeridi'ndeki saldırılarla eş zamanlı şekilde, UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına girişti. Ajansın Gazze'deki 12 bin çalışanından 14'ünün "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddialarıyla UNRWA'nın kapatılması gerektiğini öne sürdü. Tel Aviv, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün gibi alanlardaki Filistinli mültecilere destek sağlayan UNRWA'nın itibarsızlaştırılması için kampanyalarına devam ediyor.

Son olarak, İsrail Meclisi 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etti.