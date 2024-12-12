AB Komisyonu Baş Sözcüsü: Von der Leyen'in Ankara Ziyareti Kilit Öneme Sahip

AB Komisyonu'ndan Von der Leyen'in Ankara Ziyareti Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, Başkan Ursula von der Leyen'in gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurarak, bu ziyaretin kilit bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Pinho, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, von der Leyen'in ziyaretinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalacağını ve başka bir bölge ülkesine gitmeyeceğini ifade etti. Türkiye'nin, Suriye'deki gelişmeler açısından önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Pinho, "Bu ziyaret Başkan von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin devamıdır. Görüşmelerde özellikle Suriye'deki durum ve bölgedeki diğer önemli konular ele alınacak," dedi.

Von der Leyen'in ziyareti sırasında, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa veya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi isimlerin eşlik edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgi olmadığını belirten Pinho, bu ayrıntının netleşmediğini de sözlerine ekledi.

Başkan von der Leyen, bu ziyareti öncesinde 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.