AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'

Teresa Ribera, Sciences Po Paris'teki konuşmasında Gazze'deki saldırıları 'soykırım' olarak nitelendirdi ve Avrupa'nın tepkisini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:58
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Fransa'nın Sciences Po Paris üniversitesinde yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Ribera'nın değerlendirmesi

Ribera, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi derhal ateşkes çağrısı yaparken ve protestolar Avrupa şehirlerine yayılırken, Gazze'deki soykırım, Avrupa'nın harekete geçme ve tek ağızdan konuşma konusundaki başarısızlığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 231 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 583 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 11 bin 699 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 356'ya çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 244 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

