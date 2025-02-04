AB Komisyonu Başkanı: ABD Tarafından Hedef Alınırsak Sert Yanıt Vereceğiz

AB'den Sert Uyarı: Hedef Alınırsa Yanıt Verilecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin AB'ye yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulaması durumunda sert bir yanıt verileceğini açıkladı. Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen savunma konulu ilk zirve toplantısının ardından basına yaptığı açıklamalarda, AB ile ABD’nin ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Sağlam ve Yapıcı Bir Diyalog

Von der Leyen, 27 AB üyesi ülkenin liderinin ABD ile ilişkiler konusunu ele aldığını belirterek, "AB, ABD ile sağlam ve yapıcı bir diyaloğa hazır, ancak aynı zamanda potansiyel zorlukların da farkındayız. Haksız veya keyfi bir şekilde hedef alındığında, sert bir şekilde yanıt verecektir," dedi.

Gümrük Tarifeleri ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

Gümrük tarifelerine dair değerlendirmelerde bulunan von der Leyen, Trump yönetiminin Kanada ve Meksika'ya yüksek gümrük vergileri uygulamasının, “işletme maliyetlerini artırdığını, işçilere ve tüketicilere zarar verdiğini” aktardı. Ayrıca, bu uygulamaların ekonomilerde gereksiz yere hasar açtığını ve enflasyonu artırdığını belirtti.

Savunma Harcamalarında Artış Gerekliliği

AB üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmalarının büyük bir aciliyet olduğunu ifade eden von der Leyen, zirvede daha fazla kamu fonu ile birlikte Avrupa Yatırım Bankası ve ulusal özel bankalar ile kredi esnekliğinin artırılması seçeneklerini tartıştıklarını söyledi.

İngiltere ile Ortak Savunma Zirvesi

Zirvede konuk olarak bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile savunmada daha yakın işbirliği konusunun ele alındığını belirten von der Leyen, mayıs ayında İngiltere'de ortak bir savunma zirvesi düzenleneceğini duyurdu.

Avrupa Hava Savunma Projesi

Polonya ve Yunanistan tarafından önerilen kıta çapında hava savunma kalkanı projesinin liderler tarafından büyük destek gördüğünü vurgulayan von der Leyen, bu tür projelerin ele alınacağını ve Avrupa çapında finansman seçeneklerine karar verileceğini ifade etti.