AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 100. Gün Değerlendirmesi Yaptı

Ursula von der Leyen, AB'nin 100. gününde zorlu jeopolitik durumu ve yeni ittifak ihtiyaçlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:19
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 100. Gün Değerlendirmesi Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görev süresinin 100. gününde yaptığı basın toplantısında, Birliğin karşı karşıya olduğu zorlukları ve stratejik hedefleri değerlendirdi.

Göreve geldiği 1 Aralık tarihini hatırlatan von der Leyen, "Sanki bir ömür önceymiş gibi geliyor. Dünya yıldırım hızında değişiyor. Jeopolitik değişimler ittifakları sarsıyor. On yıllardır süregelen kesinlikler parçalanıyor. Sınırlarımızda hala vahşi bir savaş sürüyor," ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, von der Leyen, Avrupa'nın yeni ittifaklar kurma konusunda açık olduğunu vurgulayarak, "Öngörülebilirlik ve istikrar gibi değerli özellikler sunduğumuzu belirtmek istiyorum," dedi.

Gelecek haftalarda AB Komisyonu üyeleriyle güvenlik konulu özel bir toplantı düzenleyeceğini açıklayan von der Leyen, "Rearm Europe" adını verdiği silahlandırma paketine de dikkat çekti. Bu paketin, üye ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik toplam 800 milyar Avro mali destek sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Von der Leyen, AB'nin mevcut savunma ihtiyaçlarının %80'inin Birlik dışından temin edildiğini ve bu durumun NATO ile uyum içinde olması gerektiğini vurguladı. "Tekerleği yeniden icat etmeyeceğiz; bunun yerine standartlar ve normlar konusunda NATO ile başarılı bir koordinasyon geliştireceğiz," dedi.

Finansman seçeneklerinden bahseden von der Leyen, "Para toplamamız gerekecek. Üye ülkeler savunma harcamaları için sermaye piyasalarına gitmeli," şeklinde konuştu. Somut adımların atılması için 20-21 Mart tarihli AB zirvesinden önce yasa tekliflerinin sunulması gerekliliğine de dikkat çekti.

Yunan basınından gelen bir soruya yanıt veren von der Leyen, Türkiye'nin de dahil olduğu 5 NATO ülkesinin liderleriyle yapılan "Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrim İçi Toplantısı"na dair endişelere dair, "Dengeli bir yaklaşım bulmak için tüm farklı çıkarları dinlemeye devam edeceğiz," şeklinde karşılık verdi.

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