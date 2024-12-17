AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa Suriye’nin En Büyük Donörü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Açıklamalarda Bulundu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Suriye’ye yönelik yardım çabalarının önemini vurguladı. Von der Leyen, "Avrupa, Suriye’nin en büyük donörü durumunda. Bu desteği yeni bir odakla gerçekleştirmeliyiz. Yeniden yapılanmaya odaklanmalıyız," şeklinde konuştu.

Bu ifadeleriyle, Suriye’deki insani ihtiyaçların yanı sıra, uzun vadeli bir kalkınma ve yeniden yapılanma stratejisinin de gerekli olduğunun altını çizen Von der Leyen, Avrupa’nın bu alandaki rolünün kritik olduğunu belirtti.