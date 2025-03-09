AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Trump'a İyimser Mesajlar

Ursula von der Leyen, ABD ile müttefiklik ilişkisini vurgulayarak Avrupa'nın savunmasını güçlendirme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:38
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Trump'a İyimser Mesajlar

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Trump'a Olumlu Mesajlar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın savunmasında yükü ABD'den alma çabalarına hız verildiğini vurguladı. ABD'nin bu yöndeki talebinin haklı olduğunu belirten von der Leyen, Donald Trump yönetiminin tutumunun müttefiklik ilişkisine zarar vermediğini ifade etti.

Yüz Gün Değerlendirmesi

Basın toplantısında geçen yıl yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından yeniden AB Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmesinin üzerinden geçen 100 günü değerlendiren von der Leyen, ABD ile ilişkilerini de ele aldı. "Elbette ABD ve AB müttefiktir. Ancak bu son 25-30 yıl ya da daha fazla süredir sahip olduğumuz modelin hala doğru olduğu anlamına gelmez. Savunma sorumluluğunun büyük kısmı ABD'dedir. Biz ödevimizi yapmalıyız, sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" dedi.

Trump ile Özel Toplantı Beklentisi

ABD Başkanı Trump ile henüz yüz yüze görüşmediğini belirten von der Leyen, "Temaslar var ama bence doğru zaman geldiğinde kişisel bir toplantı da yapacağız" ifadelerini kullandı.

AB ve Çin İlişkileri

AB'nin Çin ile ilişkilerini ele alan von der Leyen, "Çok açık bir hayır. ABD ile ilişkimiz, Çin ile olan ilişkimizden tamamen farklı" dedi.

Trump Döneminde Gergin İlişkiler

Trump'ın ilk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri ciddi biçimde gerilmişti. Trump, seçim kampanyası sürecinde AB'ye karşı pek çok alanda endişe verici söylemlerde bulunmuştu. Ne Brüksel'den gönderilen olumlu mesajlar ne de yemin töreninin ardından yapılan açıklamalar, ilişkilere sıcak bir başlangıç yapmamıştı.

İlk Temaslar ve Savunma Paketi

Von der Leyen, 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmezken, ilk temas 11 Şubat'ta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Paris'te gerçekleştirildi. 6 Mart'taki olağanüstü zirvede, ABD'den özerk biçimde Avrupa'nın kendi savunmasında mali yükü üstlenmesine yönelik 800 milyar avroluk yeni bir paketin duyurulması önemli bir adım oldu.

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