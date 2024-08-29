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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in Kadın Üye Talepleri Sonuçsuz Kaldı

Ursula von der Leyen'in yeni ekibinde cinsiyet dengesini sağlama çabası, üye ülkeler tarafından karşılık bulamadı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:09
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in Kadın Üye Talepleri Sonuçsuz Kaldı

AB Komisyonu için Kadın Üye İsteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni ekibinde cinsiyet dengesini sağlamak amacıyla AB ülkelerden kadrolarına kadın üye önerilmesini talep etmişti. Ancak, bu çağrı etkili sonuçlar vermedi.

Seçimlerden Sonra Güvenoyu Aldı

6-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen seçimlerin ardından, von der Leyen 18 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nda güvenoyu alarak Komisyon Başkanı olarak görevine devam etti.

Üye Ülkelerin Önerileri Yetersiz

25 Temmuz'da üye ülkelere gönderdiği mektupta, von der Leyen, 30 Ağustos tarihine kadar üye önerisi istemişti. Ancak, önerilen 24 isim arasında yalnızca 7’sinin kadın olduğu görüldü. Bu, von der Leyen’in hedeflediği cinsiyet dengesini sağlama hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Sadece 5 Ülkeden Kadın Önerisi Geldi

Şu ana kadar yapılan öneriler arasında sadece İspanya, Portekiz, İsveç, Finlandiya ve Hırvatistan kadın isim sundu. İspanya, Başbakan Yardımcısı Teresa Ribera gibi tanınmış figürleri önerirken, diğer ülkelerden gelen öneriler çoğunlukla erkek isimlerden oluştu.

Küçük Ülkelere Güçlü Pozisyon Teklifi

Küçük üye ülkelere, kadın üye önerisi yapmaları halinde daha etkili pozisyonlar vaat edilmiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Bu durum, von der Leyen’in kadın-erkek eşitliğine ulaşma hedefinin geleneksel Komisyon yapısını değiştirebileceğini gösteriyor.

Gelecek Beş Yıl İçin Zorlu Başlangıç

Von der Leyen için cinsiyet dengesini sağlama çabası, üye ülkelerle arasında yeni bir gerginlik yaratabilir. Kadın üye önermeyen ülkelere daha az etkili görevler verilmesi, ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, yeni önerilen isimlerin Avrupa Parlamentosu’ndan geçmesi gerektiği için, çeşitli siyasi sonuçlar doğurabilmesi söz konusu.

Sonuç olarak, von der Leyen'in ekibinde cinsiyet eşitliğini sağlama çabalarının, mevcut durumu değiştirmekte yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

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