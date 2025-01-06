AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Polonya Ziyareti Ertelendi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Polonya Ziyareti İptal Edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirmesi sebebiyle, 9 Ocak'ta Polonya'ya yapması planlanan ziyaretin ertelendiği bildirildi.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında von der Leyen'in sağlık durumu hakkında detaylar paylaştı. Zatürre nedeniyle von der Leyen'in ocak ayının ortasına kadar planlanan bütün dış programlarının iptal edildiğini belirten Pinho, "Her şey yolunda giderse, ocağın ortasına kadar geri dönmüş olacak." ifadesini kullandı.

Pinho, Polonya'ya yapılacak ziyareti de von der Leyen'in hastalığının etkilediğini ve henüz yeni bir tarihin belirlenmediğini kaydetti. Ziyaret tarihi netleştiğinde kamuoyuna duyurulacağı vurgulandı.

Öte yandan, iyileşme sürecinde olan von der Leyen'in ekibiyle düzenli temas kurmaya devam ettiğini ifade eden Pinho, Başkan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD'ye ziyareti öncesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Bunun yanında, Pinho, von der Leyen'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Başkanın durumuna bağlı olarak yerine geçici birinin atanması düşünülmüyor." açıklamasında bulundu.

Ursula von der Leyen'in, 3 Ocak'ta zatürre rahatsızlığına yakalandığı ve ocak ayının ilk iki haftası için programlarının iptal edildiği bildirilmişti. Alman siyasetçi von der Leyen, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından ikinci kez AB Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmişti.

AB Komisyonu, Birliğin dönem başkanlığı değiştiğinde, yeni başkan ülkeye resmi ziyaretler gerçekleştirmekte. Bu çerçevede, von der Leyen başkanlığındaki Komisyon, 1 Ocak itibarıyla AB'nin dönem başkanlığını devralan Polonya'yı 9 Ocak'ta ziyaret etmeyi planlıyordu.