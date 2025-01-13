AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Zatürre Tedavisi Eleştirilere Neden Oldu

Ursula von der Leyen, zatürre tedavisi görmesine rağmen vekalet vermemesi nedeniyle eleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:00
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Zatürre Tedavisi Eleştirilere Neden Oldu

Ursula von der Leyen'in Sağlık Durumu Tartışma Yarattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ağır zatürre tedavisi görmesine rağmen vekalet vermemesi ve hastalığı hakkında şeffaf bilgi sağlamaması nedeniyle gazetecilerin tepkisini çekti.

Zatürre Tedavisi Almanya'da Devam Ediyor

Yılbaşından bu yana Almanya'da ağır zatürre tedavisi gören von der Leyen'in, bu hafta AB Komisyonu üyeleri ile yapılacak toplantıya başkanlık edemeyeceği bildirildi. Bu durum, basın toplantısında gazetecilerin yoğun tepkisini topladı.

Gazeteciler, von der Leyen'in 10 günü aşkın süredir süren tedavisinin ardından fiziki olarak toplantıyı yönetmeyecek durumda olmasına işaret ederek, yardımcılarından birine vekalet bırakmamasını "demokratik olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Şeffaflık Sorunu ve AB'ye Güven

Ayrıca, hastanede yattığı bilgisinin gizlenmesi de eleştirildi. Gazeteciler, bu durumun AB'ye olan güveni zedelediğini vurguladı. Bir gazeteci, 3 yıl önce hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin hastalığı hakkında detayların yalnızca ölümünden sonra açıklanmasını hatırlattı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho ise, von der Leyen'in ağır bir zatürre geçirdiğini ve tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek, bu bilginin önemli bir detay olmadığını savundu.

Görevine Dönmesi Bekleniyor

Ursula von der Leyen'in, hafta başında görevine dönerek, AP Genel Kurulu ile Davos Ekonomik Forumu'na katılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başbakan Scholz, Bielefeld'de Filistin Destekçisi Aktivist Tarafından Protesto Edildi
2
Myanmar'da Heyelan Faciası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Arıkan Otel Davasında Karar: 14 Ölü, 2 Sanığa Hapis Cezası
4
İsrail, Batı Şeria'da 372 Yasa Dışı Konut İnşasını Onaylama Hazırlığında
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Umman ve Namibya ile İlişkileri Güçlendiriyor
6
Kayseri'de 16 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
7
Narin Güran Cinayetiyle İlgili Didem Arslan'dan Korkunç İddia: Aile Biliyordu ama Sustu

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı