AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Zatürre Tedavisi Eleştirilere Neden Oldu

Ursula von der Leyen'in Sağlık Durumu Tartışma Yarattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ağır zatürre tedavisi görmesine rağmen vekalet vermemesi ve hastalığı hakkında şeffaf bilgi sağlamaması nedeniyle gazetecilerin tepkisini çekti.

Zatürre Tedavisi Almanya'da Devam Ediyor

Yılbaşından bu yana Almanya'da ağır zatürre tedavisi gören von der Leyen'in, bu hafta AB Komisyonu üyeleri ile yapılacak toplantıya başkanlık edemeyeceği bildirildi. Bu durum, basın toplantısında gazetecilerin yoğun tepkisini topladı.

Gazeteciler, von der Leyen'in 10 günü aşkın süredir süren tedavisinin ardından fiziki olarak toplantıyı yönetmeyecek durumda olmasına işaret ederek, yardımcılarından birine vekalet bırakmamasını "demokratik olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Şeffaflık Sorunu ve AB'ye Güven

Ayrıca, hastanede yattığı bilgisinin gizlenmesi de eleştirildi. Gazeteciler, bu durumun AB'ye olan güveni zedelediğini vurguladı. Bir gazeteci, 3 yıl önce hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin hastalığı hakkında detayların yalnızca ölümünden sonra açıklanmasını hatırlattı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho ise, von der Leyen'in ağır bir zatürre geçirdiğini ve tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek, bu bilginin önemli bir detay olmadığını savundu.

Görevine Dönmesi Bekleniyor

Ursula von der Leyen'in, hafta başında görevine dönerek, AP Genel Kurulu ile Davos Ekonomik Forumu'na katılması bekleniyor.