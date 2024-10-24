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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sel Felaketi Yaşayan Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'teki sel felaketini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:13
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sel Felaketi Yaşayan Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Bosna Hersek'i Ziyaret Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 4 Ekim tarihinde Bosna Hersek'te meydana gelen seldiği felaketin ardından Donja Jablanica bölgesini ziyaret etti. Bu felaket, 27 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 kentin etkilenmesine neden oldu.

Yerel Yetkililerle Görüşmeler

Von der Leyen'in ziyaretine Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı Borjana Kristo ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Komutanı Tümgeneral Laszlo Sticz de eşlik etti. Yerel yetkililerle bir araya gelerek çalışma süreçleri hakkında bilgi alan von der Leyen, felaket sonrası yapılacak destekleri duyurdu.

AB'nin Destek Sözü

Von der Leyen, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Sel felaketinin gece yarısı başladığını ve insanların kaçmak için zamanı olmadığını öğrendim. AB olarak yanınızdayız. Avrupa sizinle birlikte. Yardımımız uzun vadeli olacak, öncelikli amacımız yeniden inşa ve toparlanmayı desteklemek." diye ifade etti.

Yardım Faaliyetleri Sürüyor

Sel felaketinin en çok etkilediği Jablanica ve Konjic bölgelerinde enkaz kaldırma ve yeniden imar çalışmaları devam ediyor. 4 Ekim'deki sel felaketinin ardından, Türkiye de bu bölgelere yardım ulaştırarak, Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile ilk ekipleri bölgeye göndermişti. Türkiye, mutfağı, yatakları ve diğer yaşam malzemeleri ile dolu 31 tır göndererek, evlerini kaybeden aileler için geçici konteynerler de temin etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel felaketinin meydana geldiği ve 27 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de sel felaketinin meydana geldiği ve 27 kişinin hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

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