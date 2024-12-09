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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'nin Bütünlüğü İçin Bölge İle Temas Kuruyor

Ursula von der Leyen, Suriye'nin toprak bütünlüğü için bölge liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:34
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'nin Bütünlüğü İçin Bölge İle Temas Kuruyor

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Suriye için Bölge Liderleriyle İletişim Kuracak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu amaç doğrultusunda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Von der Leyen, bölgedeki diğer liderlerle de iletişim kurmayı planladığını belirtti.

Telefon Görüşmesi ve İleriye Dönük Planlar

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah ile yapılan telefon görüşmesinde Baas rejiminin çöküşü ve bunun bölge için oluşturacağı sonuçlar üzerinde durduklarını kaydetti. Von der Leyen, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların korunması bizim için kritik öneme sahip. Değişken durum göz önüne alındığında yakın temas halinde kalacağız. Bugün ve önümüzdeki günlerde diğer bölge liderleriyle de görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

AB'nin Suriye Stratejisi

Avrupa Birliği, Esed rejiminin yıkılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, durumu memnuniyetle karşıladığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak yeniden inşasına katkıda bulunmaya istekli olduğunu vurgulamıştı.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmalar giderek şiddetlendi. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bu gruplar üstünlük sağlamayı başardı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta giren gruplar, halk desteğiyle birlikte rejimin kontrolünü kaybetmesine yol açtı ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi. Rejim lideri Esed’in bu süreçte başkenti terk ettiği bildirildi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Ayrıca, Münbiç ilçesinin de ele geçirilmesiyle, Fırat Nehri'nin batısında önemli bir terör yuvası olan bölge temizlendi.

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