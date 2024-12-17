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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Türkiye'nin Güvenlik Endişeleri Önemli

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:09
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Türkiye'nin Güvenlik Endişeleri Önemli

AB Komisyonu Başkanı'ndan Türkiye Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'deki durum hakkında önemli bir açıklama yaptı. Leyen, Türkiye'nin bölgede yaşadığı güvenlik endişelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Güvenlik Endişeleri

Von der Leyen, Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerinin karşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını destekleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki İstikrar İçin İşbirliği

AB'nin, Suriye'deki istikrarsızlıkla başa çıkmak için Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapan Leyen, uluslararası toplumun birbirine destek olmasının gerekliliğini de ortaya koydu.

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