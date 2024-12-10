DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,64 0,34%
ALTIN
3.017,58 -1,41%
BITCOIN
3.300.676,36 1,89%

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi Ziyaret Edecek

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:26
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi Ziyaret Edecek

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bu önemli ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk." diyerek, toplantının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların korunması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, ziyaretiyle bölgedeki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini görüşmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray: Türkiye'nin Meşru Endişeleri Tanınıyor, YPG/PKK ile İşbirliği Sürüyor
2
Podemos Lideri Belarra, İsrail'i Suriyeli Çatışmalardan Yararlanmaya Suçladı
3
İsrail Ordusu, Esed'in Düşmesinden Bu Yana Suriye'de 320 Hedefi Vurdu
4
İİT, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Kınadı
5
Azerbaycan, Türkiye ile Suriye Halkı İçin Destek Vermeye Hazır
6
Diyabet Sensörleri İle 28 Bin Çocukta Anlık Şeker Takibi Müjdesi
7
Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna Müzakereleri Kışın Başlayabilir

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!