AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, gelecek hafta başında Suriye'deki gelişmeleri ele almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bu önemli ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki durum hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduk." diyerek, toplantının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve azınlıkların korunması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, ziyaretiyle bölgedeki gelişmelerin bölge ve ötesi için ne anlama geldiğini görüşmeyi amaçlıyor.