AB Komisyonu: İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesi 'kabul edilemez'

AB Komisyonu sözcüsü Anouar El Anouni, Nasır Hastanesi saldırısında gazeteciler, sağlık çalışanları ve sivillerin öldürülmesini 'kesinlikle kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:54
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in dün Gazze'de Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırısı sonucu gazeteciler, sağlık çalışanları ve sivillerin öldürülmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, El Anouni'nin saldırıya ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Uluslararası hukuka vurgu

El Anouni, siviller ve gazetecilerin uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğini vurgulayarak İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve bu tür saldırıların soruşturulmasını sağlama çağrısı yaptı. El Anouni, söz konusu saldırılar hakkında, "Bu çatışmada çok fazla can kaybı oldu. AB, hayatını kaybedenlerin aileleriyle, gazetecilerle ve en ağır bedeli ödemeye devam eden Gazze'deki tüm sivillerle dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

Saldırı ve can kayıpları

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail'in açıklaması

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

