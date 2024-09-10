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AB Komisyonu'ndan Almanya'nın Sınır Kontrollerine Tepki

AB Komisyonu, Almanya'nın kara sınırlarındaki kontrol kararına itiraz etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:20
AB Komisyonu'ndan Almanya'nın Sınır Kontrollerine Tepki

AB Komisyonu Almanya'nın Sınır Kararına Karşı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın kara sınırlarında uygulamaya koyduğu iç sınır kontrollerine yönelik tepkisini dile getirdi. AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Şengen bölgesinin kurallarının yalnızca olağanüstü durumlarda iç sınır kontrollerine izin verdiğini vurguladı.

Sınır Kontrolleri Hakkında Açıklama

Günlük basın toplantısında konuşan Hipper, Almanya'nın 6 ay süreyle kara sınırlarında kontroller uygulaması hakkında, Alman hükümetiyle yakın bir temas içinde olduklarını bildirdi.

Hipper, "Şengen sınır kurallarına göre, üye devletler kamu güvenliğine yönelik ciddi tehditler karşısında gerekli ve orantılı bir şekilde iç sınır kontrollerini devreye alabilir. Komisyon, Almanya'daki yetkililerle bu konuyu görüşüyor," şeklinde ifade etti.

Macaristan'ın Açıklamalarına Tepki

Gazetecilerin Almanya'nın bu kararının siyasi bir duruş olup olmadığını sorması üzerine Hipper, şu an yalnızca Almanya'nın kararının arka planının incelendiğini belirtti. Bunun dışında başka bir yorum yapmanın mümkün olmadığını ekledi.

Macaristan'ın göçmenleri 'tek yönlü biletle Brüksel'e gönderme' ifadesi üzerine Hipper, bu yaklaşımın diğer üye ülkelerle ve AB kurumlarıyla işbirliği ilkesine ters düştüğünü ve kesinlikle kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Almanya'dan Yeni Açıklamalar

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkenin kara sınırlarında geçici iç sınır kontrollerine başlanacağını duyurdu. Aynı gün Macaristan Devlet Sekreteri Bence Retvari, AB'nin ülkesini düzensiz göçmenleri kabul etmeye zorladığını savunarak, bu göçmenleri Brüksel'e göndereceklerini açıkladı.

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