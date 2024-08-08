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AB Komisyonu'ndan Kosova Uyarısı: Cezai Tedbirler Artabilir

AB Komisyonu, Kosova'nın tek taraflı eylemlerine karşı uyarıda bulunarak, cezai tedbirlerin artırılabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:42
AB Komisyonu'ndan Kosova Uyarısı: Cezai Tedbirler Artabilir

Avrupa Birliği'nden Kosova'ya Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kosova'nın karşı karşıya kaldığı olası yaptırımların yeniden gözden geçirilebileceği konusunda uyarıda bulundu. AB Komisyonu sözcüsü Peter Stano, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Köprü ve Postane İfareleri Üzerine Açıklamalar

Stano, Kosova hükümetinin Mitroviça şehrindeki İbre Nehri üzerindeki köprüyü araç trafiğine açma girişimlerini ve kuzeydeki Sırbistan Postanesi şubelerinin kapatılmasını değerlendirdi. Komisyonun daha önce uyguladığı cezai tedbirlerin halen geçerli olduğunu belirten Stano, "Eğer tüm AB aktörleri yaptırımları artırma konusunda hemfikir olursa, ikincisi daha da artırılabilir," dedi.

Mesajların İletilmesi ve Gerginlik

AB'nin Kosova'daki muhataplarına, tek taraflı eylemlerden kaçınmaları gerektiği mesajını net bir şekilde verdiklerini belirten Stano, "Itememiz gerekecek, yaptırımlar düşünmek zorunda kalmayız," ifadelerini kullandı. Kosova'nın kuzeyinde artan tansiyon karşısında, uluslararası aktörlerin vereceği bu mesajların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Mitroviça: Bölünmüş Şehir

Kosova'da 25 yıl önce sona eren savaşın ardından, Mitroviça şehri hala bölünmüş durumda. İbre Nehri üzerindeki köprü, 1999'dan bu yana araç trafiğine kapalı kalırken, sadece yayalar geçiş yapabilmektedir. Bu köprüde KFOR askerleri 7/24 nöbet tutarak güvenlik sağlamaktadır.

Kosovalı yetkililer, köprünün araç trafiğine açılması doğrultusunda çalışmalar sürdürdüklerini duyurdu. Ancak daha önceki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı göz önüne alındığında, bu durum endişe yaratıyor. Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, KFOR ve Sırbistan yönetimi, köprünün açılmasına karşı durarak çeşitli protestolar düzenliyor.

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