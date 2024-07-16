AB Komisyonu’ndan tarihi bir adım: Macaristan'a yönelik boykot kararı!

Brüksel’den gelen bilgilere göre bu karar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kendi kendine ilan ettiği “barış misyonu” çerçevesinde Moskova ve Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaretlere duyulan tepki sonucu alındı. Von der Leyen, 1 Temmuz 2023’te dönem başkanlığını devralan Macaristan’a yönelik bu tutumlarının bir parçası olarak, 1 Ocak 2025 tarihine kadar bu ülkedeki toplantılara bakan göndermeyeceklerini belirtti.

AB yönetimi, Macaristan’da düzenlenecek toplantılarda sadece bürokratların temsil edileceğini duyurdu. Bu durum, Brüksel’in kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Von der Leyen, boykot kararının “son gelişmeler ışığında” alındığını bildirdi. Orban, AB Dönem Başkanlığı’nı devralmasının ardından Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Macar liderin bir sonraki durağı ise, AB’nin yaptırım uyguladığı Rusya oldu.

Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme, AB ülkeleri ve Brüksel yönetimi tarafından ciddi bir tepkiyle karşılandı. Bu ziyaretin, AB’nin Rusya ile olan ilişkilerini sorgulamasına neden olduğu ifade ediliyor.



Orban, Putin’in ardından Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ve ABD başkan adayı Donald Trump ile de görüşmeler yaptı. Bu ziyaretleri, “AB Dönem Başkanı sıfatıyla değil, Macaristan Başbakanı olarak gerçekleştirdiğini” belirtse de, birçok üye ülkenin tepkisini yatıştırmadı. Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler, Macaristan’ın düzenlediği gayri resmi toplantılara bakan göndermeyerek, yalnızca bürokratları göndermeye karar verdiler.

Bazı AB üyesi ülkeler, Orban’ın dönem başkanlığı görevini kötüye kullandığını ve birlik adına hareket ediyormuş gibi bir izlenim verdiğini savunuyor.

