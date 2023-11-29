AB Komisyonu'ndan Türkiye'ye Yönelik Açıklama: Görüşmeler Sürdürülsün!

Son dakika haberi olarak kamuoyuna sunulan açıklamada Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye hakkında yaptığı yorum ve tavsiyeler dikkat çekti. Yapılan açıklamada pek çok konuda daha fazla adım atmaya yönelik tavsiyelerde bulunulduğu görüldü.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "AB'nin, Türkiye'yle olası tüm alanlarda daha işbirlikçi ve karşılıklı yarara dayalı bir ilişki geliştirmek konusunda stratejik çıkarı olduğu açıktır." ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeler ile birlikte Türkiye'ye yönelik farklı noktalarda tavsiyeler yer aldı.





Görüş ayrılıklarına yönelik de beyanların yer aldığı açıklama metninde, "AB Komisyonu: Türkiye ile temel görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik çabalar devam etmelidir." kısmı dikkat çekti. Öte yandan Türkiye'nin gümrük birliğine yönelik görüşmelerin de devam ettirilmesi tavsiye edildi.

Komisyonun değindiği konular arasında vize, göç, yatırım ve ticaret başlıkları dikkat çekti. Ayrıca olabilecek tüm çatışmalarda çözüm odaklı politika izleyen ve önemli bir rol oynadığı vurgulanan Türkiye ile Orta Doğu barış sürecine yönelik iş birlikçi bir yaklaşımda oldukları belirtildi.