AB Komisyonu'nun İsrail Yaptırımları: İhracatın %37'si Etkilenecek

AB Komisyonu İsrail'e yönelik yaptırımların detaylarını açıkladı

AB Komisyonu, üye ülkelerin teklifi onaylaması halinde İsrail'e yönelik yaptırımların kapsamını ve etkilerini açıkladı. Üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, teklifin kabul edilmesi halinde İsrail'in AB'ye ihracatının %37'si yeni gümrük vergilerinden etkilenecek ve ikili işbirliği kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon avro dondurulacak.

Hedeflenen programlar ve işbirliği

Yetkili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifine ilişkin detayları paylaştı. Komisyonun kendi yaptırımları arasında, üye ülkeler ile İsrail makamlarını kamu yönetimi, mevzuat, enerji ve iklim politikası ile istatistik gibi alanlarda teknik uzmanlık paylaşımı için eşleştiren "twinning" adlı kurumsal işbirliği programlarının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca, "Abraham Anlaşmaları" çerçevesinde bölgesel entegrasyonu destekleyen projelerin finansmanına yönelik "bölgesel tesis" desteğinin de askıya alınacağı ifade edildi. Yetkili, 2025 yılı için İsrail'e tahsisatın yaklaşık 6 milyon avro olduğunu ve bu tutarın hâlen üye devletlerin onayına sunulmadığını söyledi.

Mali tutarlar ve dondurulacak sözleşmeler

Yetkili, 2020-2024 döneminde bu iki alana toplam 14 milyon avro ayrıldığını, bunun 4,3 milyon avrosunun sözleşmeye bağlandığını ve yaklaşık 9,5 milyon avronun ise henüz sözleşmeye bağlanmadığını aktardı. Bu tutarların da dondurulacağı belirtildi.

Ticarette tercihlerin askıya alınması

Komisyon yetkilisi, yaptırımların AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sadece ticarete ilişkin kısımlarını kısmen hedef alacağını ve serbest ticaret alanı kapsamında malların dolaşımını etkileyebileceğini hatırlattı. Yetkili, "İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz. İsrail ile ticaret tercihlerini askıya almayı öneriyoruz" diyerek, ticaretin devam edeceğini ancak farklı koşullarda; yani yeni gümrük vergileri uygulanacağını vurguladı.

Süreç ve yürürlüğe giriş

Yetkili, teklifin AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluğa ulaşıp ulaşmayacağı konusunda spekülasyon yapmayacağını belirtti. Ancak teklifin kabul edilmesi halinde bunun İsrail'in AB'ye ihracatının %37'sinde hissedileceğini söyledi. Alınacak tedbirlerin bildirimden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

İsrailli bakanlar hakkında ayrı yaptırım önerisi

Yetkili ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet eylemlerinden sorumlu tutulduğu belirtilen iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında Komisyon nezdinde halihazırda sunulmuş bir yaptırım önerisi olduğunu ve bu konuda yeni bir ivme bulunduğunu hatırlattı.