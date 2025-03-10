AB Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Bağış Konferansına Davet Etti

Avrupa Birliği Komisyonu, 17 Mart'ta Brüksel'de gerçekleşecek olan Suriye bağış konferansına Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın davet edildiğini duyurdu.

Bu toplantı, Suriye'deki insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uluslararası toplumu bir araya getirmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği, Suriye'deki krizin giderek derinleşmesi ve milyonlarca insanın acil yardıma ihtiyaç duyması nedeniyle bu konferansı organize ediyor.

Brüksel’de yapılacak olan bu konferansta, katılımcı ülkelerin Suriye'ye yönelik yeni destek taahhütlerinde bulunması bekleniyor. Bu durum, Suriye'deki insani durumu iyileştirmek adına atılması gereken önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.