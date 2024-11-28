AB Komisyonu, UCM'yi Destekleyerek Tutuklama Emrine Uymaya Çağırdı

AB Komisyonu UCM'yi Destekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stano, tüm AB üye ülkelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerine uymakla yükümlü olduğunu belirtti.

Uluslararası Ceza Adaleti Vurgusu

Stano, AA muhabirinin sorularına yanıt verirken, AB’nin UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emirlerini not ettiğini ifade etti. Ayrıca, AB ve üye ülkelerinin uluslararası ceza adaletine karşı güçlü bir bağlılık sergilediklerinin altını çizdi. "UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri destekliyoruz. AB, Mahkeme'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duymaktadır," dedi.

Çıkarılan Tutuklama Emri

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Bazı AB ülkeleri, aralarında Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya bulunan, karardan memnuniyetsizliklerini bildirerek bu tutuklama emirlerine uymayabilecekleri yönünde açıklamalarda bulundu.

AB'nin bu konudaki duruşu, uluslararası hukukun önemli bir parçasını oluşturan ceza adaletini sağlama konusundaki kararlılığına işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.