AB Komisyonu Üyesi Breton: X'in Avrupa'da Yasaklanması Hukuken Mümkün

AB Komisyonu Üyesi Breton, X'in Yasaklanabileceğini Açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun Avrupa'da yasaklanabileceğini ifade etti.

Yasaklama Hukuki Gerekçelere Dayanabilir

Breton, Fransız kanalı LCI'de katıldığı programda, AB ülkelerinin X'i yasaklamasının teknik açıdan mümkün olduğunu ve bunun keyfi bir uygulama değil, hukuki gerekçelere dayanan bir süreç olabileceğini vurguladı.

Breton, Avrupa'da X'in yasaklanması kararının, şirketin AB bünyesindeki iki yasaya uygun hareket edip etmediğine bağlı olarak verilebileceğini belirtti. Bu yasaların Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ve Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olduğunu dile getirdi.

Brezilya Örneği

Daha önce X'in Brezilya’da yasaklandığını hatırlatan Breton, AB içerisinde benzer bir karar alınmasının Elon Musk’a büyük maliyetler getireceğini ifade etti.

Avrupa ve Musk Arasındaki Gerilim Artıyor

Elon Musk'ın Avrupa’daki aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımları, tepkilere neden oldu. Avrupa liderleri, Musk'ı seçimlere ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medya paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırdı.