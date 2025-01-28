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AB Komisyonu Üyesi Kubilius: Uzay Harcamaları Artırılmalı

AB Komisyonu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın uzay harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak küresel liderliğin önemini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:09
AB Komisyonu Üyesi Kubilius: Uzay Harcamaları Artırılmalı

Uzay Harcamalarının Artırılması Gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, güçlü uzay kabiliyetlerine sahip olmanın Avrupa'nın savunması için kritik olduğunu belirtti. Kubilius, uzay alanındaki yatırımların ve harcamaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Uzay Yarışındaki Konumu

Brüksel'de düzenlenen 17. Avrupa Uzay Konferansında konuşan Kubilius, Avrupa'nın küresel uzay yarışındaki rolüne dikkat çekti. "Kararlı adımlar atılmazsa, kıtanın geride kalma riski var," uyarısında bulundu.

Kubilius, "Uydu fırlatmalarında ve sektör gelirlerinde ilk sıralardayız. Uzay alanında küresel lideriz. Ancak bir yol ayrımındayız. Liderliğimizi sürdürebilmek için cesur ve kararlı adımlar atmalıyız," dedi.

Uzay Çağı ve Avrupa'nın Rolü

21. yüzyılın "uzay çağı olacağını" dile getiren Kubilius, "Uzayı kontrol eden geleceği de kontrol eder. Avrupa uzayda liderliğini sürdürmek zorundadır. Uzayı saldırgan otoriterlerin eksenine bırakamayız," ifadelerini kullandı.

Özerklik ve Tek Pazar Vurgusu

Küresel uzay ekonomisinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 3 katına çıkabileceği tahmininde bulunan Kubilius, AB genelinde uzay harcamalarının artırılması için acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"AB pazarımız büyük ama parçalı. Uzaya yönelik kamu harcamalarımız oldukça düşük ve bu durum büyük projelerin gerçekleştirilmesini zorlaştırıyor. Hiçbir şey yapmazsak, durgunluk ve diğerleriyle kıyaslandığında görece düşüş riskiyle karşı karşıya kalabiliriz, bu kabul edilemez," dedi.

AB Uzay Yasası ve Özerklik

Kubilius, özel yatırımları çekmek ve güvenlik ile sürdürülebilirlik standartlarını belirlemek amacıyla yeni bir AB uzay yasası önerdi. Ayrıca tedarik zincirlerini güçlendirmek ve inovasyonu artırmak için ortak bir sanayi stratejisi oluşturulması çağrısını yaptı.

"Üçüncü ülke roketlerine bağımlı olmamalıyız," diyen Kubilius, Avrupa'nın uzay girişimlerinde özerkliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uzay Tabanlı Yatırımların Önemi

Uzay tabanlı istihbarat, iletişim ve gözetlemeye daha fazla yatırım yapılmasına vurgu yapan Kubilius, "Uzay olmadan savunma olmaz. Avrupa'yı savunmak için güçlü bir uzay varlığına ihtiyaç duyuyoruz," şeklinde konuştu.

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