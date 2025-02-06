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AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den 6 Şubat Depremlerine Dayanışma Mesajı

AB Komisyonu Üyesi Lahbib, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:13
AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den 6 Şubat Depremlerine Dayanışma Mesajı

AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den Depremzede Halk için Destek Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetimi'nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla önemli bir dayanışma mesajı yayımladı.

Lahbib, depremlerin ardından bölgedeki zorlukların ve acıların sürdüğünü vurgulayarak, "Ne kadar sürerse sürsün sizinle birlikte olacağız çünkü karşılaştığınız zorlukların çok fazla acıya neden olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu açıklama, depremlerden etkilenenlere yönelik AB'nin sürekli destek anlayışını pekiştirirken, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun önemini bir kez daha gösteriyor.

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