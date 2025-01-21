AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Gaziantep'te Destek İfadelerinde Bulundu

AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep'te Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber ile bir araya geldi. Görüşme, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lahbib, görüşmelerinde 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen toparlanma sürecini ve Suriyelilere sağlanan destekleri değerlendirdi. Suriye'deki kriz süresince Gaziantep'in desteklerinin merkez olduğunu vurgulayan Lahbib, Gaziantep halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Lahbib, Avrupa Birliği'nin 2012 yılından bu yana insani yardım finansmanı doğrultusunda 3,5 milyar avroluk destek sağladığını hatırlatarak, 'Avrupa Birliği tarihindeki en büyük insani yardım programını burada yürütüyoruz' dedi. 6 Şubat depremine işaret eden Lahbib, bu olayın hem yerli halkı hem de mültecileri olumsuz etkilediğini belirtti.