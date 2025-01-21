AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Gaziantep'te Destek İfadelerinde Bulundu

AB Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep'te Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber ile bir araya geldi. Görüşme, Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Lahbib, görüşmelerinde 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen toparlanma sürecini ve Suriyelilere sağlanan destekleri değerlendirdi. Suriye'deki kriz süresince Gaziantep'in desteklerinin merkez olduğunu vurgulayan Lahbib, Gaziantep halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Lahbib, Avrupa Birliği'nin 2012 yılından bu yana insani yardım finansmanı doğrultusunda 3,5 milyar avroluk destek sağladığını hatırlatarak, 'Avrupa Birliği tarihindeki en büyük insani yardım programını burada yürütüyoruz' dedi. 6 Şubat depremine işaret eden Lahbib, bu olayın hem yerli halkı hem de mültecileri olumsuz etkilediğini belirtti.
'Gerçek dostlar zor zamanlarda anlaşılır' diyen Lahbib, depremin hemen sonrasında gönderilen desteklerin önemine dikkat çekti. Nurdağı Suriye'deki yardımların Türkiye üzerinden ulaştırılacağını belirten Lahbib, 'İnsan onuruna yakışır bir şekilde insanların kendi isteğiyle gitme imkanına sahip olması çok önemli' ifadesini kullandı. Ayrıca, bölgedeki toparlanma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki 100 bin Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Şahin, Avrupa'daki düzensiz göç sorununa dikkati çekerek, 'Düzensiz göçün önlenmesi için eğitim ihtiyacını karşılamamız gerekiyor' dedi. Vali Kemal Çeber de gelen desteklerin değerlendirilmesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, (sol3) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) ve Vali Kemal Çeber (sol2) ile bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, (sol3) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) ve Vali Kemal Çeber (sol2) ile bir araya geldi.
Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber'den Açıklamalar
Suriye'deki yardımların Türkiye üzerinden ulaştırılacağını belirten Lahbib, 'İnsan onuruna yakışır bir şekilde insanların kendi isteğiyle gitme imkanına sahip olması çok önemli' ifadesini kullandı. Ayrıca, bölgedeki toparlanma çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki 100 bin Suriyeli çocuğun eğitim gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile yakın iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Şahin, Avrupa'daki düzensiz göç sorununa dikkati çekerek, 'Düzensiz göçün önlenmesi için eğitim ihtiyacını karşılamamız gerekiyor' dedi.
Vali Kemal Çeber de gelen desteklerin değerlendirilmesi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, (sol3) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) ve Vali Kemal Çeber (sol2) ile bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, (sol3) Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) ve Vali Kemal Çeber (sol2) ile bir araya geldi.