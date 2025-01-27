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AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Suriye'nin Yeni Yönetimi Güven Verici

AB Komisyonu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'nin yeni yönetimi hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:09
AB Komisyonu Üyesi Lahbib: Suriye'nin Yeni Yönetimi Güven Verici

AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den Suriye Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lahbib, Suriye'nin insan haklarına saygı açısından "güven verici" olduğunu ifade etti.

Uzun ve Kapsamlı Görüşme

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısından önceki basın toplantısında, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyareti anımsatarak, başkent Şam'da Şara ile yaptığı 2 saatten fazla süren görüşmeyi aktardı. Görüşmenin, kapsayıcılığı sağlama ve insan haklarına, özellikle de kadın haklarına saygı konusunda oldukça güven verici olduğunu belirten Lahbib, "Ancak önemli olanın eylemler olduğu konusunda çok nettim. Dolayısıyla sahada güçlü kararlar ve eylemler bekliyoruz." dedi.

Ulusal Konferans ve Sorumluluklar

Şara'nın planladığı ulusal konferansın, Suriye'nin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Lahbib, "Herkesin hoş karşılandığı kapsayıcı bir Suriye inşa etmek fiili yetkililerin sorumluluğudur. Bu nedenle görüşmenin samimi, açık ve içten olduğunu söylemeliyim." şeklinde konuştu.

AB'nin Rolü ve Yaptırımlar

Lahbib, AB'nin Suriye'nin geleceğinde "aktif" bir rol oynaması için ülkeye yönelik yaptırımların askıya alınması gerektiğini belirterek, "Siyasi bir seçim yapmalıyız: Suriye'nin geleceğinde aktif bir rol oynamak istiyor muyuz yoksa meydanı diğer aktörlere mi bırakmak istiyoruz?" eleştirisinde bulundu.

İstikrarsızlık ve Dönüş Koşulları

Birçok Suriyelinin ülkesine geri dönmek istemesine rağmen, "istikrarsızlık ve karşılanmamış temel ihtiyaçlar" nedeniyle koşulların uygun olmadığını dile getiren Lahbib, "Durum çok istikrarsız ve kırılgan. İhtiyaçlar çok fazla, yıkımlar büyük ve temel ihtiyaçlar şu an için karşılanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı

AB'nin dışişleri bakanları, Kaja Kallas başkanlığında yılın ilk toplantısında bir araya geldi. Bakanların, ulaşım ve enerji gibi Suriye'nin yeniden imarını kolaylaştıracak sektörlere uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılmasında anlaşması bekleniyor.

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