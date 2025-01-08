AB Komisyonu Üyesi Lahbib, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Suriye ve Gazze'yi Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Brüksel'de bir araya gelerek Suriye ve Gazze'deki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Lahbib, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği bu önemli görüşmeye ait fotoğrafları paylaştı. Görüşmenin ana temasında, Ürdün'ün mültecilere yönelik ev sahipliği yapma kapasitesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasındaki kritik rolü vurgulandı.

Lahbib, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "AB, Ürdün'ün daimi insani yardım ortağı olmaya devam edecektir." sözlerine yer vererek, bölgedeki insani durumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.