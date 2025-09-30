AB Konseyi Başkanı Costa'dan çağrı: Trump'ın Gazze barış planı değerlendirsin

Costa, tarafları ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için fırsatı kaçırmamaya davet etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunulan barış planını memnuniyetle karşıladı ve tarafları planı değerlendirmeye çağırdı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi. Costa paylaşımında şunları ifade etti: "Başkan Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planını memnuniyetle karşılıyor ve Başbakan (Binyamin) Netanyahu'nun olumlu tepkisinden cesaret alıyorum. Tüm taraflar barışa gerçek bir şans vermek için bu fırsatı değerlendirmeli."

Costa, Gazze'deki durumun "tahammül edilemez" olduğunu belirterek düşmanlıkların sona ermesi ve tüm esirlerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AB Konseyi Başkanı, "İsrail ve Filistin halkı, şiddet ve terörizmden uzak, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamayı hak ediyor." ifadesini kullanarak Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışa giden yolun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.