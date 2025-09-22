AB Konseyi Başkanı Costa: İsrail'in Amacı Gazze'nin Yıkılması

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İsrail'in Gazze'yi yıkma amacını ve açlığı silah olarak kullanmasını kınadı; iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:02
AB Konseyi Başkanı Costa: İsrail'in Amacı Gazze'nin Yıkılması

AB Konseyi Başkanı Costa: İsrail'in asıl amacı Gazze'nin yıkılması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de açlığın silah olarak kullanılması uygulamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve İsrail'in asıl amacının "Filistinlilerin egemen bir devlette barış içinde bir arada yaşamasını imkansız kılmak için Gazze'nin yıkılması" olduğunu kaydetti.

Costa'nın Le Grand Continent değerlendirmesi

Costa, Fransız Le Grand Continent dergisine yaptığı açıklamada, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenmesi planlanan yüksek düzeyli uluslararası konferans bağlamında, "Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlayacak tek çözümün iki devletli çözüm olduğunun uluslararası toplum tarafından net şekilde ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik talepler ve eleştiriler

Costa, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi, insani yardım girişine izin vermesi, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirterek Tel Aviv'in Filistin devletinin sürdürebilirliğini baltaladığını vurguladı.

Costa ayrıca İsrail'in eylemlerinin "artık meşru müdafaa teşkil etmediğini" ve Gazze'de yaşanan insani trajediyi tarif edecek kelime olmadığını ifade etti. Açlığın silah olarak kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu tekrar etti.

Askeri hedef ve Hamas'a ilişkin değerlendirme

Costa, İsrail'in askeri hedefini "ya korkunç bir başarısızlık ya da Hamas'ı yok etmekten farklı bir şey" şeklinde nitelendirdi. Hamas'ın, on binlerce ölüm ve Gazze'deki korkunç yıkımın ardından "operasyonel kapasitesini" koruduğunu belirterek, "Bu durumun iki olasılığı var: Ya operasyon Hamas'ı yok edemediği için başarısız oldu ya da asıl amaç başkaydı." dedi.

AB içindeki farklı algılar

Costa, AB Konseyi'nde İsrail'e karşı ortak bir tavır belirlemede zorluk yaşandığını belirterek Avusturya, Çekya, Almanya ve Macaristan'ın diğer üye ülkelere göre bu konuda çok farklı algılara sahip olduğunu aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
2
Duran'dan Erdoğan-Netanyahu kıyaslamasına sert tepki
3
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
Ümit Özdağ Gaziantep İl Başkanlığını Açtı: Zafer Partisi Yükselişte
6
20. Uluslararası Adli Tıp Günleri: İnsan Hakları ve Bilirkişilik Masaya Yatırıldı
7
Alanya'da Orman Yangını Havadan Görüntülendi: 1350 Hektar Etkilendi

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta