AB Konseyi Başkanı Costa: İsrail'in Amacı Gazze'nin Yıkılması

AB Konseyi Başkanı Costa: İsrail'in asıl amacı Gazze'nin yıkılması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze'de açlığın silah olarak kullanılması uygulamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve İsrail'in asıl amacının "Filistinlilerin egemen bir devlette barış içinde bir arada yaşamasını imkansız kılmak için Gazze'nin yıkılması" olduğunu kaydetti.

Costa'nın Le Grand Continent değerlendirmesi

Costa, Fransız Le Grand Continent dergisine yaptığı açıklamada, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenmesi planlanan yüksek düzeyli uluslararası konferans bağlamında, "Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlayacak tek çözümün iki devletli çözüm olduğunun uluslararası toplum tarafından net şekilde ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik talepler ve eleştiriler

Costa, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi, insani yardım girişine izin vermesi, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirterek Tel Aviv'in Filistin devletinin sürdürebilirliğini baltaladığını vurguladı.

Costa ayrıca İsrail'in eylemlerinin "artık meşru müdafaa teşkil etmediğini" ve Gazze'de yaşanan insani trajediyi tarif edecek kelime olmadığını ifade etti. Açlığın silah olarak kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu tekrar etti.

Askeri hedef ve Hamas'a ilişkin değerlendirme

Costa, İsrail'in askeri hedefini "ya korkunç bir başarısızlık ya da Hamas'ı yok etmekten farklı bir şey" şeklinde nitelendirdi. Hamas'ın, on binlerce ölüm ve Gazze'deki korkunç yıkımın ardından "operasyonel kapasitesini" koruduğunu belirterek, "Bu durumun iki olasılığı var: Ya operasyon Hamas'ı yok edemediği için başarısız oldu ya da asıl amaç başkaydı." dedi.

AB içindeki farklı algılar

Costa, AB Konseyi'nde İsrail'e karşı ortak bir tavır belirlemede zorluk yaşandığını belirterek Avusturya, Çekya, Almanya ve Macaristan'ın diğer üye ülkelere göre bu konuda çok farklı algılara sahip olduğunu aktardı.