AB Konseyi Başkanı Michel'den BMGK Reformu Çağrısı

AB Konseyi Başkanı Michel: "BMGK'deki Daimi Koltuk Sorumluluktur"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi veto hakkına sahip ülkelerin bu ayrıcalıkları yerine getirmeleri gereken ciddi sorumluluklar olduğunu vurguladı.

Reform İhtiyacı

New York'ta gerçekleşen "Barış için Liderlik" oturumunda konuşan Michel, BMGK'nın daha kapsayıcı, meşru ve etkin hale gelmesi için reform yapılması gerektiğini belirtti. Peki, Neden Sorumluluk?

BMGK üyesi ülkelerin, küresel barışın korunmasında herkes kadar sorumlu olduğunu belirten Michel, bunun bazı ülkeler için daha geçerli olduğunu ifade etti. "Daimi koltuk, bir ayrıcalık değil, dünya barışının koruyucusu olmak için verilen ağır bir sorumluluktur" dedi.

Veto Hakkının Anlamı

Michel, "1945'te dünya barışını güvence altına alma karşılığında veto hakkının kabul edildiğini" hatırlatarak, bazı daimi üyelerin bu sorumluluklarını yeterince yerine getirmediğini dile getirdi. Ceza ve Cezasızlık Sorunu

Belirttiği trajedilerin yansımalarının insanlığa zarar verdiğini ifade eden Michel, "Cezasız kalan suçlar normalleşir, bu da hepimizin inancını sarsar" şeklinde konuştu.

Birlikte Fark Yaratabiliriz

Michel, BMGK'nın reforma ihtiyaç duyduğunu belirtirken, "Birlikte tarihin akışını değiştirebiliriz; ancak bu cesaret ve liderlik gerektiriyor" diyerek tüm daimi üyelerin bu tarihi sorumluluklarını yerine getirmelerinin zamanının geldiğini vurguladı.