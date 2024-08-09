AB Konseyi Başkanı Michel'den Gazze'de Ateşkes Çağrısına Destek

Michel'den Gazze İçin Kritik Destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir değişimi çağrısına destek verdi.

Ateşkes Çağrısının Önemi

Michel, bu destek açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Bölge korkunç bir çatışmanın eşiğinde. Acilen bir ateşkese ihtiyacımız var."

İnsani Durum ve Esir Değişimi

Gazze'de çok sayıda can kaybının yaşandığını belirten Michel, bölgede yıkımın durmasını ve esirlerin serbest bırakılmasını gerekliliğine dikkat çekti.

Ortak Açıklama

ABD, Mısır ve Katar, yaptığı ortak açıklamada, İsrail ile Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 15 Ağustos tarihinde Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulundu.