AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, sığınmacı ve göç sistemine yönelik reformda ortak noktada buluştu

Sığınmacı ve göç meselesinde AB hukukunu tamamen yenileyecek 5 ana düzenleme konusunda siyasi anlaşma sağlandı. Avrupa Birliği Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasındaki uzun süren müzakereler sonucunda ortaya çıkan anlaşma, sığınma hakkı olmayanların hızla sınır dışı edilmesini ve sığınma hakkı olanların da üye ülkelere adil bir şekilde dağıtılmasını öngörüyor.

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, sığınmacı ve göç sistemine yönelik reformda ortak noktada buluştu
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AB Konseyi ile AP, sığınmacı ve göçmen reformu üzerinde anlaşmaya vardı. AB dönem başkanlığı görevini yapan İspanya, müzakerelerin sonuçlandığını yazılı bir şekilde açıkladı.

Anlaşma, sığınmacı ve göç alanındaki yasal çerçevenin tamamıyla değiştirilmesini sağlayacak 5 ana düzenlemenin siyasi yönlerini içeriyor.

Bu düzenlemeler AP tarafından kabul edilirse, AB'nin sığınmacı ve göçmen sisteminin daha verimli bir şekilde çalışacağı ifade ediliyor.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez, yazılı bir bildiri yayınlayarak, anlaşma çerçevesinde ulaşılan mutabakatın sığınmacı ve göçmen yönetiminin tüm safhalarını kapsadığını belirtti.

2015'te yaşanan göç krizi sonrası AB, sığınmacıların üye ülkelerce nasıl kabul edileceği ve iltica talepleri reddedilenlerin nasıl geri gönderileceği konusunda bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Ancak AB Komisyonunun bu konuda sunduğu "Göç ve İltica Anlaşması" taslağı, üye ülkeler arasındaki farklı görüşler yüzünden onaylanamıyor.

AB dönem başkanlığını yürüten Fransa, paketi ilerletmek için "adım adım yaklaşımı" uyguladı. Bu çerçevede, bakanlar 8-9 Haziran'da yaptıkları toplantılarda, anlaşmanın "zorunlu dayanışma mekanizması" kapsamında göçmenlerin AB ülkeleri arasında adil bir şekilde paylaştırılmasını, göçmen kabul etmek istemeyen ülkelerin ise her bir göçmen başına ev sahibi ülkeye 20 bin avro ödemesini içeren kurallar üzerinde nitelikli çoğunlukla mutabakat sağladılar.

Brüksel'de büyükelçiler seviyesinde bir araya gelen AB üyesi ülkelerin temsilcileri, AB Göç ve İltica Anlaşması'nın en önemli parçası sayılan göç krizlerine nasıl müdahale edileceği konusunda uzlaşmaya vardılar.

Bu anlaşmanın ardından AP ile AB Konseyi arasında metnin detayları üzerinde görüşmeler başladı.

Bugün ise AB'nin yeni göç ve iltica politikaları hakkında AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AP'den oluşan üçlü heyet anlaşmaya vararak müzakereleri tamamladı.

AP seçimlerinin Haziran 2024'te gerçekleşecek olması dolayısıyla mevcut yasama döneminin bitmesine az bir zaman kaldığı için AB kurumları, üye ülkelerin anlaşma konusunda bir an önce uzlaşmasını istiyor. Daha sonra yeni kuralların yürürlüğe girmesi için üç AB kurumu; Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere başlanacak.

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