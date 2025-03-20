AB Koordinatörü Lalisse: Müslüman Karşıtlığı Avrupa'da Normalleşiyor

AB Koordinatörü Marion Lalisse, Müslüman karşıtlığının Avrupa'da artış gösterdiğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:06
AB Koordinatörü Lalisse: Müslüman Karşıtlığı Avrupa'da Normalleşiyor

AB Koordinatörü Lalisse'den Müslüman Karşıtı Nefrete Dikkat Çeken Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele Koordinatörü Marion Lalisse, Müslüman karşıtlığı ve nefret söyleminin Avrupa'da hızla normalleştiği uyarısında bulundu. Gazeteci Enes Taha Ersen ile yaptığı röportajda, son yıllarda artış gösteren İslamofobi'nin etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Saldırısının Etkileri

Lalisse, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Müslüman karşıtlığını artırdığını belirterek, "Ne yazık ki Müslüman karşıtı nefret ve diğer ırkçılık biçimleri, bazı söylemler içinde normalleşiyor" dedi. Müslüman karşıtlığını, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı bir tutum olarak tanımlayan Lalisse, bu durumun cezai yaptırımların yetersizliği nedeniyle insanların nefret dolu davranışlar sergilemesine neden olduğunu vurguladı.

Stereotiplerin Değişimi

Lalisse, özellikle 7 Ekim tarihinden sonra Müslümanlara yönelik stereotiplerin değişime uğradığını ifade ederek, "Birçok insanın zihinlerinde İslam ve Müslümanlar terörizm ile ilişkilendiriliyor. Bu durum, Müslüman karşıtı nefreti körüklüyor" dedi. Ayrıca, Avrupalı toplumların ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesine sahip olmasına rağmen, Müslüman karşıtlığının yaygın hale geldiğini belirtti.

Müslümanların Yaşadığı Ayrımcılık

Lalisse, Avrupa'da Müslümanların barınma, istihdam ve eğitim gibi alanlarda İslamofobi ile karşılaştığını kaydederek, toplumda meydana gelen kutuplaşmanın, Müslüman ve Yahudi topluluklarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, AB Temel Haklar Ajansı'nın Ekim 2024'te yayımlayacağı raporda, Müslümanların %47'sinin son beş yıl içerisinde ırkçılığa maruz kaldığını belirtti.

İnternet Ortamındaki Nefret

Lalisse, çevrim içindeki nefret söylemlerinin gerçekteki kadar tehlikeli olduğunu ifade ederek, dijital çevrede Müslümanlara yönelik nefret olaylarıyla mücadele edecek projelerin üzerinde çalıştıklarını duyurdu. AB üye devletleri ile birlikte, Dijital Hizmetler Yasası'nın Müslüman karşıtı nefreti ele alacak şekilde uygulanması için de çabaladıklarını sözlerine ekledi.

Farkındalık ve Müslümanların Seslerini Duyurmaları

Lalisse, Müslümanların karşılaştıkları ayrımcı tutumları rapor etmelerinin önemini vurgulayarak, "Yaşadıklarınızı şikayet etmekten çekinmeyin. Aksi takdirde, anti-Müslüman nefret sümen altı edilmiş olur" şeklinde konuştu. Ramazan dolayısıyla Müslümanlara selamlarını ileten Lalisse, Avrupa'nın çeşitliliğini oluşturan Müslümanların değerli bir parça olduğunu hatırlattı.

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