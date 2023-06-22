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AB, Kosova ve Sırbistan Liderleri Brüksel'de Görüşecek

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AB, Kosova ve Sırbistan Liderleri Brüksel'de Görüşecek
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan ve Kosova liderlerinin Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Brüksel'de toplantı yapacağını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan ve Kosova liderlerinin Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Brüksel'de toplantı yapacağını açıkladı. Toplantının amacı, gerilimi azaltmak ve diyaloğa geri dönmek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun AB'nin çabalarını destekleyeceğini belirtti. Son dönemde Kosova ve Sırbistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bölgede sıkıntılı bir dönem yaşanıyor.

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