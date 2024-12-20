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AB, Kosova'ya Seçim Gözlem Heyeti Gönderiyor

AB, Kosova'nın 9 Şubat 2025'teki parlamento seçimlerini gözlemlemek üzere heyet gönderdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:52
AB, Kosova'ya Seçim Gözlem Heyeti Gönderiyor

Avrupa Birliği (AB), Kosova'da 9 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek parlamento seçimlerini gözlemlemek için bir heyet görevlendirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan açıklamada, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin davetinin ardından bu karar alındığı belirtildi.

Görevli heyetin baş gözlemcisi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekili Nathalie Loiseau atandı. Misyonun amacı, seçmenin tercihini açık bir şekilde ifade edebilmesine olanak tanıyan, kapsayıcı, güvenilir ve şeffaf bir seçim sürecine katkıda bulunmak olarak açıklandı.

Açıklamada Loiseau'nun, "Yaklaşan parlamento seçimleri, önceki önerilerimizi dikkate alan yeni bir seçim yasası kapsamında gerçekleşecek ilk seçimler olacak. Kosova'daki yetkililer, siyasi partiler, adaylar, sivil toplum ve diğer seçim paydaşlarıyla etkileşim kurmayı dört gözle bekliyorum," ifadelerine yer verildi.

Kosova'da olağan genel seçimler, 22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Albin Kurti'nin liderliğindeki hükümetin devamı açısından kritik öneme sahip. Hükümet, seçim tarihine kadar görevde kalması halinde, Kosova'nın bağımsızlığından itibaren 4 yıllık görev süresini tamamlayabilen ilk hükümet olacak.

Batı Balkan ülkelerinden biri olan Kosova, Avrupa Birliği tarafından "potansiyel aday ülke" olarak sınıflandırılmaktadır.

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