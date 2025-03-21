AB, Küresel Ortaklarla Güvenlik ve Savunma Konularını Görüştü

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, fikirdaş ülkelere Ukrayna ve savunma konularında işbirliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:31
AB, Küresel Ortaklarla Güvenlik ve Savunma Konularını Görüştü

AB, Küresel Ortaklarla Güvenlik ve Savunma Konularını Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, uluslararası güvenliğin kritik öneme sahip olduğu bu dönemde küresel ortaklarla işbirliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu açıklama, sosyal medya hesabından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenledikleri Fikirdaş Ülke Liderleri Çevrimiçi Toplantısı sonrasında geldi.

Ukrayna ve Avrupa'nın Savunması Ele Alındı

Bugün gerçekleştirilen video konferansa Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir katıldı. Costa, bu toplantıda fikirdaş liderlere, dün Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna ve Avrupa'nın savunması konularının ele alındığını aktardı.

Costa, adil ve sürdürülebilir bir barış sağlamak amacıyla Ukrayna'nın güçlü bir konuma gelmesi için kararlı olduklarını belirtti. "Uluslararası güvenliğin kritik bir öneme sahip olduğu bu dönemde küresel ortaklarla işbirliği hayati önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Kritik Dönemde İşbirliği Çağrısı

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Costa ve von der Leyen'in çevrimiçi toplantıda AB dışındaki fikirdaş ülkelerin liderlerine Brüksel'deki zirve hakkında bilgi verdikleri belirtildi. Açıklamada, "Bu kritik dönemde, küresel ortaklarla işbirliği yapmak hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

Zirvede, AB liderlerinin, Ukrayna'nın ateşkes için hazır olması konusundaki memnuniyetini dile getirdiği ve Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiği konusunda bir görüş birliğine vardığı ifade edildi. AB liderleri, Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna ordusuna destek sağlamayı hedefleyen bir koalisyon oluşturma girişimini de takdir etti.

Ortak Ülkelere Tedarik Fırsatı

Ayrıca, AB liderleri Avrupa'nın güvenlik ve savunma yatırımlarını artırması gerektiği konusunda anlaştı. Fikirdaş ülkelere savunma yatırımları için önerilen finansman mekanizmaları hakkında bilgi verildi. AB'nin mali kurallarındaki cayma maddesinin, üye ülkelerin bütçelerine 650 milyar avroya kadar mali alan açacağı belirtildi.

Bu çerçevede, AB dışındaki ülkelerin bir savunma ürününün yüzde 35'ine kadarını hemen sağlayabileceği, ancak bu miktarın artırılması için AB ile güvenlik ve savunma ortaklığı anlaşması yapılması gerektiği ifade edildi. Yeni enstrüman ile Norveç ve İzlanda gibi AB Tek Pazarına üye ülkelerin doğrudan katılabileceği bilgisi de verildi.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Ajansı, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' Sahibi Oldu
2
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'de İftar Programına Katıldı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Bakan Işıkhan, Beykoz'daki Vefa İftarı'nda Kadın İstihdamını Vurguladı
5
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
6
İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni Kasten Yok Etti
7
BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek