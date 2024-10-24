AB, Kuzey Makedonya ile Üyelik Sürecini Hızlandırmak İstiyor

AB ve Kuzey Makedonya Arasındaki İletişim Güçleniyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik sürecini hızlandırmak amacıyla iyimser bir mesaj verdi. "Ortak geleceğimizin bir sonraki faslını birlikte yazmak istiyoruz." ifadesiyle öncelik verdikleri konuları dile getirdi.

Resmi Tören ve Görüşmeler

Üsküp'te Başbakan Hristijan Mickoski tarafından karşılanan von der Leyen, resmi törenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Değişiklikleri Üzerine Vurgu

Kuzey Makedonya'nın, AB üyeliği için taahhüt ettiği anayasa değişikliklerine dikkat çeken von der Leyen, siyasi güçlerin bir araya gelerek bu adımı atmaları gerektiğini belirtti. "Bu benim için çok önemli. Başarılı olmak elbette Kuzey Makedonya'nın çıkarınadır," diyerek bu sürece verdikleri desteği açıkladı.

Genişleme ve Yatırım Planları

Genişlemenin önümüzdeki beş yıl boyunca AB Komisyonu'nun önemli bir önceliği olacağını vurgulayan von der Leyen, Kuzey Makedonya için planladıkları 1,7 milyar avroluk yatırımın temiz enerjiye geçişe odaklanacağını ifade etti.

Başbakan Mickoski'nin Açıklamaları

Başbakan Mickoski, von der Leyen'in ziyaretinin Avrupa entegrasyonu açısından kritik olduğunu belirtti ve AB'ye tam üyelik konusundaki kararlılıklarını vurguladı. "Demokrasi ve insan haklarına saygı gibi değerleri paylaşan bir Avrupa ailesinin parçası olmak istiyoruz," dedi. Ayrıca, "AB'nin ilerlememizi takdir etmesini bekliyoruz," ifadesiyle süreçteki destek talebinde bulundu.

Von der Leyen'in Batı Balkanlar Ziyareti

Von der Leyen, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska Davkova ile de bir araya geldi. Bu dört günlük Batı Balkan turunun ilk durağı Arnavutluk olmuştu ve ardından Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Karadağ'ı ziyaret edeceği planlanıyor.