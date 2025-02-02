AB Liderleri Brüksel'de Savunma Zirvesi İçin Toplanıyor

AB Liderleri Yarın Savunma Zirvesinde Buluşuyor

Avrupa Birliği (AB), yarın Brüksel'de yapacağı ilk savunma zirvesi ile tarihî bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu zirve toplantısında, Avrupa'nın savunma alanında kendi sorumluluğunu artırmak için atılacak adımlar tartışılacak.

Zirve Detayları ve Hedefler

Özel bir niteliğe sahip olan bu gayriresmi toplantıda kesin kararlar alınmasa da, önümüzdeki haziran ayında planlanan zirve için önemli bir hazırlık yapılacak. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa liderliğindeki toplantıya, üye 27 ülkenin liderleri katılacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi önemli isimlerin de katılım sağlaması bekleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni idari dönemin ilk 100 gününde savunma konulu bir “beyaz kitap” hazırlayacağını duyurmuştu.

Avrupa'nın Savunma Kapasitesi Üzerine Tartışmalar

Tüm bu tartışmalar Bosna-Hersek, Ukrayna savaşının gölgesinde, Rusya'nın artan tehdidine karşı Avrupa’nın “savunma entegrasyonuna” yaklaşımını da şekillendirecek. Zirvede, Avrupa hava savunmasını güçlendirmekten, savunma harcama miktarının artırılmasına dek birçok konu masaya yatırılacak.

Sorunlar ve Ayrılıklar

Zirvenin gündemi, Avrupa'nın daha fazla savunma yükümlülüğü alması yönünde iki ana konu üzerinden şekillendirilecek. Birincisi, üye ülkeler arasındaki mevcut farklılıkları aşmanın yolları. Uzun zamandır tartışılan “Avrupa ordusu” fikri bu bağlamda yeniden gündeme gelecek.

Diğer yandan, üye ülkeler arasında işbirliğini artırmak ve savunma endüstrisinde maliyetleri azaltarak daha öngörülebilir bir yapı oluşturmak da zirvenin önemli başlıklarından. Katılımcı ülkeler, savunma harcamalarını nasıl artıracaklarını ve AB bütçesinin bu hedeflere en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğini görüşecek.

NATO ile İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin katılımı, bu süreçte önemli bir anlam taşıyor. Rutte, Brüksel'de savunma harcamalarının artırılması gerektiği mesajını verirken, %2 hedefinin yetersiz olduğunu belirtti. AB dışındaki NATO üyeleri ile işbirliğine dair de yeni bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle, İngiltere Başbakanı Starmer'in katılımı, Avrupa'nın NATO ile olan işbirliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Zirvede ayrıca, Türkiye ile olan ilişkilerin nasıl gelişeceği de merakla bekleniyor.