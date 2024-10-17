AB Liderleri Düzensiz Göçmenlerin Geri Dönüşlerini Hızlandırmayı Amaçlıyor

AB Liderlerinden Geri Dönüş Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, düzensiz göçmenlerin geri dönüş süreçlerinin hızlandırılması için AB Komisyonunu yeni bir yasa teklifi hazırlamaya davet etti. Brüksel'deki zirvede yapılan uzun tartışmalar sonucunda, göç meselesinin sadece ulusal hükümetlerin değil, Avrupa genelinde bir konu olduğu vurgulandı.

Yasal Göçü Teşvik Etmek Önemli

Liderler, Ursula von der Leyen tarafından zirve öncesinde gönderilen mektuba atıfta bulunarak, AB ülkelerindeki sığınma başvurularının 3. ülkelerdeki merkezlerde devam ettirilmesi önerisini tartıştılar. Bununla birlikte, kaynak ve transit ülkelerle işbirliğinin kritik önemi üzerinde duruldu.

Yeni Yöntemlerin Araştırılması Gerekiyor

Bildiride, yasal ve düzenli göçün teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi. AB Konseyi, diplomasi, kalkınma, ticaret ve vizeler gibi tüm AB politikalarını kullanarak yüksek düzeyde geri dönüş süreçlerini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, düzensiz göçü engellemek amacıyla "yeni yöntemler" geliştirilmesi gerektiği önerildi.

Şengen Bölgesi ve Sınır Kontrolleri

Sonuç bildirgesinde, Almanya'nın da dahil olduğu bazı AB ülkelerinin Şengen bölgesinde sınır kontrolleri uygulamaya geçirdiği belirtilerek, AB'nin vizesiz seyahat alanının düzgün bir şekilde işlemesinin önemine dikkat çekildi.