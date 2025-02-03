AB Liderleri: Ek Gümrük Vergileri Her İki Tarafa da Zarar Verecek

AB Liderlerinden Sert Uyarı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma konulu özel zirve toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koymayı düşündüğü ek gümrük vergilerinin hem ABD'ye hem de AB'ye zarar vereceği konusunda uyarılarda bulundu.

Transatlantik İlişkilerin Önemi

Zirve sırasında, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den sonra AB ülkelerine yönelik ek gümrük vergileri getireceği yönündeki açıklamaları üzerine “transatlantik ilişkiler” konusunun ele alındığı bildirildi. AB liderleri, uzun süredir devam eden ABD-AB ortaklığının önemini vurgularken, sorunların ortaya çıkması durumunda çözüm yollarının bulunması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

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