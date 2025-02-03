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AB Liderleri: Ek Gümrük Vergileri Her İki Tarafa da Zarar Verecek

AB liderleri, Trump yönetiminin ek gümrük vergilerini eleştirerek, her iki tarafın zarar görebileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:49
AB Liderleri: Ek Gümrük Vergileri Her İki Tarafa da Zarar Verecek

AB Liderlerinden Sert Uyarı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma konulu özel zirve toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koymayı düşündüğü ek gümrük vergilerinin hem ABD'ye hem de AB'ye zarar vereceği konusunda uyarılarda bulundu.

Transatlantik İlişkilerin Önemi

Zirve sırasında, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den sonra AB ülkelerine yönelik ek gümrük vergileri getireceği yönündeki açıklamaları üzerine “transatlantik ilişkiler” konusunun ele alındığı bildirildi. AB liderleri, uzun süredir devam eden ABD-AB ortaklığının önemini vurgularken, sorunların ortaya çıkması durumunda çözüm yollarının bulunması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Danimarka'ya Destek

AB liderleri, Trump'ın Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'a dair açıklamalarına da değinerek, Danimarka'ya tam destek ve dayanışma

Savunma Yetenekleri Üzerine Tartışmalar

Zirvenin ikinci bölümünde, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu savunma yetenekleri, finansman seçenekleri, yönetişim, rekabet gücü ve endüstriyel tabanın güçlendirilmesi gereksinimleri masaya yatırıldı. Liderler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve gelecek ay açıklanması beklenen beyaz bülten hakkında katkı sundular.

Son olarak, ABD'nin Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdiği ve Trump'ın AB'ye yeni gümrük tarifeleri uygulama niyetinde olduğu; ayrıca Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiği söylemini sıkça yinelediği kaydedildi.

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