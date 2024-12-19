DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,4 -0,13%
ALTIN
2.925,67 -0,31%
BITCOIN
3.469.659,86 2,4%

AB Liderleri, Ukrayna'ya Hava Savunma ve Füze Teslimatını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

AB liderleri, Brüksel'de toplanarak Ukrayna'ya yönelik hava savunma sistemleri ve mühimmat teslimatını hızlandırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:19
AB Liderleri, Ukrayna'ya Hava Savunma ve Füze Teslimatını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

AB Zirvesi'nde Ukrayna İçin Önemli Adımlar

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin teslimatının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Brüksel'de yapılan zirvede kabul edilen sonuç bildirisine göre, liderler, bu konuda acil çabaların artırılmasını istediler.

Ukrayna'ya Destek ve İşbirliği

Liderler, Ukrayna ordusuna gerekli eğitim ve ekipman sağlanmasının önemini de dile getirerek, AB savunma sanayiyle işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca, AB ve G7 ortaklarının Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için 50 milyar avro tutarında kredi sağlama mutabakatına dikkat çektiler. Bu kapsamda, AB'nin 2025 yılında gerçekleştireceği toplam 18,1 milyar avro ödemeye Ocak 2025'te başlanması planlanmakta.

Enerji Altyapısına Yönelik Destek

Rusya'nın kış döneminde Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının artmasına tepki gösteren liderler, Ukrayna'ya maddi destek sağlanmasının ve enerji altyapısının korunmasına yönelik teslimatların hızlandırılmasının önemine vurgu yaptılar.

Uluslararası Koordinasyon ve Gelecek Planları

AB liderleri, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere atıfta bulunarak, Rusya'ya destek veren ülkeleri kınadı. Sonuç bildirisinde, "AB, uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Ukrayna'nın kurtarılmasını ve yeniden inşasını desteklemeye kararlıdır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İtalya'nın Temmuz 2025'te ev sahipliği yapacağı Ukrayna Kurtarma Konferansı'nın önemli olduğuna dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya: Ukrayna, ATACMS ve Storm Shadow Füzeleriyle Saldırdı
2
Trump: "Türkiye Çok Akıllı, Erdoğan Güçlü ve Esed Bir Kasap"
3
Halil Falyalı Davasında 13 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi
4
İngiltere Başbakanı Starmer: Türkiye Suriye'de Kritik Bir Rol Oynuyor
5
Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi
6
Sisi: Batı Şeria ve Gazze'nin Ayrılmasına İzin Vermeyeceğiz
7
Fransa'da Filistin Destekçisi Aktiviste 5 Ay Ertelenmiş Hapis Cezası

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!