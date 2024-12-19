AB Liderleri, Ukrayna'ya Hava Savunma ve Füze Teslimatını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

AB Zirvesi'nde Ukrayna İçin Önemli Adımlar

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzelerin teslimatının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Brüksel'de yapılan zirvede kabul edilen sonuç bildirisine göre, liderler, bu konuda acil çabaların artırılmasını istediler.

Ukrayna'ya Destek ve İşbirliği

Liderler, Ukrayna ordusuna gerekli eğitim ve ekipman sağlanmasının önemini de dile getirerek, AB savunma sanayiyle işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Ayrıca, AB ve G7 ortaklarının Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için 50 milyar avro tutarında kredi sağlama mutabakatına dikkat çektiler. Bu kapsamda, AB'nin 2025 yılında gerçekleştireceği toplam 18,1 milyar avro ödemeye Ocak 2025'te başlanması planlanmakta.

Enerji Altyapısına Yönelik Destek

Rusya'nın kış döneminde Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının artmasına tepki gösteren liderler, Ukrayna'ya maddi destek sağlanmasının ve enerji altyapısının korunmasına yönelik teslimatların hızlandırılmasının önemine vurgu yaptılar.

Uluslararası Koordinasyon ve Gelecek Planları

AB liderleri, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere atıfta bulunarak, Rusya'ya destek veren ülkeleri kınadı. Sonuç bildirisinde, "AB, uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Ukrayna'nın kurtarılmasını ve yeniden inşasını desteklemeye kararlıdır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İtalya'nın Temmuz 2025'te ev sahipliği yapacağı Ukrayna Kurtarma Konferansı'nın önemli olduğuna dikkat çekildi.