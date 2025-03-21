AB Liderleri Yatırım ve Savunmada Birlik Sağlamak İçin Toplandı

AB liderleri, enerji, tasarruf ve yatırım konularında birlik sağlamak için stratejik adımlar atmaya karar verdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 02:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 02:30
AB Liderleri Yatırım ve Savunmada Birlik Sağlamak İçin Toplandı

AB Zirvesinde Yatırım ve Savunma Konuları Ele Alındı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, yatırım ve savunma konularında önemli ilerlemeler kaydedileceğini belirtti. Von der Leyen, toplantıda enerji fiyatlarının düşürülmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması gibi kritik konuların masaya yatırıldığını ifade etti.

Üç Temel Konu Üzerine Tartışmalar

Von der Leyen, enerji, basitleştirme, tasarruf ve yatırım birliğinin üç önemli kesişen konu olduğunu vurgulayarak, düşük karbonlu yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarına yönelmenin, enerji fiyatlarının düşürülmesinin temel yolu olduğunu söyledi. İthal fosil yakıtların artan fiyatlarının bu durumu zorlaştırdığını belirtti.

Tasarruf ve Yatırım Birliği

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa'nın yılda 1,4 trilyon avro tasarruf ettiğini ve bu tutarın büyük kısmının banka hesaplarında bulunduğunu kaydetti. Von der Leyen, Avrupa'nın parçalanmış sermaye piyasaları nedeniyle tasarrufların yeterince değerlendirilemediğine dikkat çekti. Yeni bir tasarruf ve yatırım birliği oluşturmanın, vatandaşların paralarından daha fazla getiriler elde etmelerini sağlayacağını söyledi.

Savunma Sektörünün Güçlendirilmesi

Savunma konusuna da değinen von der Leyen, “2030 Hazırlığı” stratejisinin liderler tarafından ele alındığını belirtti. Üye ülkeler arasında savunma harcamaları konusunda uzlaşıldığını açıklayan von der Leyen, yeni stratejinin hem ulusal hem de AB düzeyinde ek finansman oluşturulmasına yöneldiğini kaydetti. Von der Leyen, Avrupa'nın güvenliğinin, Ukrayna'nın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi.

AB Ekonomik Politikalara Odaklanıyor

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise zirve sonuçlarını değerlendirerek, AB üyesi ülkelerin ekonomik konularda daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti. Costa, gereksiz bürokrasinin azaltılması ve enerjinin uygun fiyatlı hale getirilmesi gibi konularda önemli kararlar alındığını duyurdu.

Costa'nın bir gazetecinin, Ukrayna'ya 5 milyar avroluk mühimmat desteği teklifinin görüşülüp görüşülmediği sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti. Costa, barış sağlandığında Ukrayna'nın AB entegrasyonunu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Ancak, zirve sonuç bildirisinin Macaristan'ın itirazı nedeniyle sadece 26 üye ülke tarafından onaylandığı öğrenildi.

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