AB Liderleri Yılın Son Zirvesinde Ukrayna ve Dış Politika Gündemini Tartıştı

AB Liderleri Yılın Son Zirvesinde Bir Araya Geldi

Avrupa Birliği (AB) liderleri, yılın son zirvesinde Suriye'deki güncel gelişmeler ve Ukrayna'daki savaş gibi önemli konuları ele almak üzere toplandı. Zirveye, yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa liderlik ediyor.

Ukrayna Konusu Ön Planda

Costa, görevi devraldığı 1 Aralık'tan sonraki ilk zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ortak basın toplantısında, zirvenin öncelikli gündem maddesinin Ukrayna olduğunu vurguladı. "Ukrayna hakkında çok net olmalıyız" diyen Costa, Zelenskiy'e desteklerinin süreceğini belirterek, "Sizi gelecekte bir AB üyesi olarak ağırlamak istiyoruz. Barış için sizinle birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Dış Politika ve Güvenlik Vurgusu

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesinin ise AB'nin dünya üzerindeki rolü olacağını ifade eden Costa, dış politika konularının ağırlıklı olarak ele alınacağını belirtti.

Önemli İsimler Zirvede Bir Araya Geldi

Zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılıyor. Ayrıca, eski Estonya Başbakanı Kallas'ın katıldığı ilk zirve, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi önde gelen liderlerin de yer aldığı önemli bir oturum niteliği taşıyor.

Macaristan Dönem Başkanlığının Son Toplantısı

Zirve, 1 Temmuz'dan bu yana süren Macaristan dönem başkanlığının son toplantısı olma özelliğini de taşıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 6 aylık dönemin faaliyetleri hakkında liderlere bilgi verecek.

Küresel Angajman ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda, Ukrayna, Orta Doğu, Moldova ve Gürcistan'daki gelişmelerin yanı sıra düzensiz göçle mücadele konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca, ABD'de Ocak 2025'te göreve başlayacak Donald Trump yönetimi öncesinde AB'nin mevcut jeopolitik ortamda genel küresel angajmanı ve savunma hazırlıkları tartışılacak.