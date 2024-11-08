AB Liderlerinden Charles Michel'e Veda

AB Liderlerinden Michel'e Teşekkürler

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 5 yıl süren görevini tamamlayan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e, başkanlık ettiği son zirvenin ardından teşekkürlerini ileterek veda etti. Bu özel an, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirvede gerçekleşti.

Veda Mesajları Yayınlandı

AB liderleri, zirvenin ardından ortak bir görüntülü mesaj yayımladı. Michel'in sözcüsü Ecaterina Casinge, sosyal medya platformu X üzerinden "Teşekkürler Charles" başlıklı bir videoyu paylaştı. Videoda, AB ülkelerini temsil eden yöneticilerin ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de duygu ve dilekleri yer aldı.

Mesajlar ve İfadeler

Belçika'nın mevcut Başbakanı Alexander De Croo, Charles Michel'e yönelik, "Sevgili Charles, göreve başladığında birlik ve çeşitliliği hedeflediğini belirtmiştin ve buna ulaştın" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, "AB Konseyi Başkanı olarak, birçok dağcıdan daha fazla zirveye tırmandınız." ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Liderlerin çalışmalarını Belçika usulüyle imkansız görünen uzlaşmalara nasıl ulaşılacağını bilen bir biçimde organize ettiğiniz için teşekkürler" diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Yorulmak bilmez çalışmanız, nezaketiniz ve sabrınız için teşekkürler" derken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Benzeri görülmemiş zorlukları yan yana göğüsledik" diyerek iyi dileklerini iletti. Videonun sonunda Zelenskiy, "Hem benim hem de ülkem için harika bir dostsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Görev Devir Teslimi

Charles Michel, 2 Temmuz 2019'dan bu yana yürüttüğü başkanlık görevini, 1 Aralık'ta Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa'ya devredecek. Costa, haziran ayında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından, üye ülkelerin liderleri tarafından yeni AB Konseyi Başkanı olarak göreve seçilmişti.