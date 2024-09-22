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AB, Lübnan'daki Sıcak Gelişmeleri Takip Ediyor

AB, Beyrut'taki saldırıların ardından artan gerilimden dolayı endişe duyduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:11
AB, Lübnan'daki Sıcak Gelişmeleri Takip Ediyor

AB, Lübnan'daki Gerilimden Kaygılı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta artan gerilim ve sivil kayıplar nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Beyrut’taki Saldırılar Sonrası Açıklama

Borrell, 20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen hava saldırısında hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu hatırlatarak, "AB, Lübnan'daki artan gerilim ve İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan bileşkelerin sürdüğünden son derece endişe duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell ayrıca, "Gazze'deki gibi Mavi Hat'ta da acil bir ateşkes yapılmalıdır." ifadesini ekledi. Saldırılardan en çok sivillerin etkilendiğine işaret eden Borrell, bölgedeki tam kapsamlı bir savaşın önlenmesi için diplomatik arabuluculuk çabalarının yapılmasının önemine dikkat çekti.

Yeniden Artan Saldırılar

İsrail ordusu, 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında 7'si kadın 45 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hizbullah, bu saldırıda aralarında üst düzey komutan İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan'daki 17-18 Eylül tarihindeki çağrı cihazlarının patlaması sonrası gerçekleşen saldırılarda toplamda 84 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ve Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana taraflar arasında zaman zaman artan çatışmalar gözlemleniyor.

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